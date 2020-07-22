نتنياهو يوعز بتوفير زيادة مقدارها 3.3 مليار شيكل لميزانية الجيش





وأضاف نتنياهو: أن ذلك من أجل تمويل أنشطة الجيش وإقامة "الحاجز الأمني على الحدود مع قطاع غزة"، ومجالات حيوية أخرى لا تقبل التأخير.



وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على "الأهمية التي يوليها لتمكين المؤسسة الأمنية من الحفاظ على الاستقرار إزاء التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في الساحات الكثيرة التي تحيط بنا"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه أجرى اليوم مباحثات حول ميزانية "الدفاع" بحضور كل من وزير الجيش، بيني غانتس، ووزير المالية يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ورئيس هيئة الأمن القومي والمدراء العامين للوزارات المعنية ومسؤولين كبار آخرين.وقال في سلسلة تغريدات نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه أوعز لوزارة المالية وللأجهزة الأمنية ولهيئة الأمن القومي، ولمكتب رئيس الوزراء بالعثور على موارد مالية من شأنها إضافة زيادة بقدر 3.3 مليار شيكل إلى ميزانية "الدفاع".