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شؤون فلسطينية

وزير الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة لسكان غزة بشأن الجنود والمفقودين بالقطاع

وزير الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة لسكان غزة بشأن الجنود والمفقودين بالقطاع
صورة للجندي الإسرائيلي شاؤول أرون بين اثنين من عناصر القسام بغزة
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس اليوم الأربعاء، رسالة لسكان غزة، بشأن الجنود المأسورين في القطاع.

وقال غانتس خلال جلسة في (كنيست) لإحياء ذكرى حرب 2014: "كقائد ورئيس أركان سابق ووزير دفاع حالي وزعيم سياسي لدي الالتزام الكامل بإعادة أورون شاؤول وهدار جولدين من قطاع غزة".

وأضاف: "حرب (الجرف الصامد) كانت صعبة ومعقدة ألحقت أضراراً بالغة بمنظمة حماس والجهاد وبنيتهم التحتية في القطاع، وعلينا أن نحافظ على هذا الردع قدر الإمكان، كلما حاولوا مهاجمتنا من الجنوب "وبالنسبة لي لا يهم إذا كان بالون أو صاروخ" سيتم الرد بقوة وحكمة".

وتابع وزير الجيش: "لسكان قطاع غزة: من الصعب استمرار التسوية والنهوض بالقطاع دون إعادة الجنود والمفقودين إلى ذويهم"، وفق تعبيره.

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