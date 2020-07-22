حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت سوريا اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد الوفيات في البلاد، منذ أن بدأ الفيروس بالتفشي في آذار/مارس الماضي إلى 32.



كما سجلت وزارة الصحة، 21 إصابة جديدة بالفيروس، مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 561، فيما أعلنت شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 165.