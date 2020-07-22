عاجل

  • محافظ سلفيت: يتم إغلاق قرية "كفر الديك" 48 ساعة

عربي

حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت سوريا اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات في البلاد، منذ أن بدأ الفيروس بالتفشي في آذار/مارس الماضي إلى 32.

كما سجلت وزارة الصحة، 21 إصابة جديدة بالفيروس، مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 561، فيما أعلنت شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 165.

أخبار ذات صلة

3 وفيات جديدة.. قطر تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية

3 وفيات جديدة.. قطر تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية

شاهد.. قيس سعيد: سنتصدى لكل من يعتدي على تونس والشرعية

شاهد.. قيس سعيد: سنتصدى لكل من يعتدي على تونس والشرعية

الإعلان عن وفاة أول طبيب كويتي بفيروس (كورونا)

الإعلان عن وفاة أول طبيب كويتي بفيروس (كورونا)

شاهد: الرئيس السوداني المعزول يظهر للمرة الأولى بملابس السجن

شاهد: الرئيس السوداني المعزول يظهر للمرة الأولى بملابس السجن

ولـ &#34;أصحاب الإقامة الدائمة&#34;.. قطر تقرر السماح لمواطنيها بالسفر والعودة بأي وقت

ولـ "أصحاب الإقامة الدائمة".. قطر تقرر السماح لمواطنيها بالسفر والعودة بأي وقت

الأزهر يُرحب بمقترح بريطاني لإلغاء مصطلح (الإرهاب الإسلامي)

الأزهر يُرحب بمقترح بريطاني لإلغاء مصطلح (الإرهاب الإسلامي)

العدل الإسبانية: مصر طلبت رسمياً تسليمها المقاول محمد علي

العدل الإسبانية: مصر طلبت رسمياً تسليمها المقاول محمد علي

ترامب ومحمد بن زايد يبحثان الشأن الليبي

ترامب ومحمد بن زايد يبحثان الشأن الليبي

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل توجه التنبيه لـ 23 منشأة غير ملتزمة

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل توجه التنبيه لـ 23 منشأة غير ملتزمة

الاقتصاد تغلق محلين وتحرر ثماني غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

الاقتصاد تغلق محلين وتحرر ثماني غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

&#34;التربية&#34; تعلن موعد جلسة القدرات للمرشحين للمقابلات في الوظائف التعليمية

"التربية" تعلن موعد جلسة القدرات للمرشحين للمقابلات في الوظائف التعليمية

الديمقراطية: نتمنى على غوتيريش وملادينوف العمل لعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية

الديمقراطية: نتمنى على غوتيريش وملادينوف العمل لعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية

المحافظ أبو النجا يستقبل وفداً من أعضاء المجلس الثوري لحركة (فتح) بغزة

المحافظ أبو النجا يستقبل وفداً من أعضاء المجلس الثوري لحركة (فتح) بغزة

الميزان يُطالب بالتحقيق بظروف وملابسات وفاة سجين في غزة

الميزان يُطالب بالتحقيق بظروف وملابسات وفاة سجين في غزة

غنيم يبحث آفاق التعاون مع هيئة الإمداد والتجهيز

غنيم يبحث آفاق التعاون مع هيئة الإمداد والتجهيز

والدة الطالب المتفوق عيسى مقاط تناشد الرئيس: &#34;ربيته يتيماً وأريد حصد ثمار تعبي&#34;

والدة الطالب المتفوق عيسى مقاط تناشد الرئيس: "ربيته يتيماً وأريد حصد ثمار تعبي"

منوعات

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

هيفاء وهبي تحسم إحدى معاركها مع الوزيري

هيفاء وهبي تحسم إحدى معاركها مع الوزيري

شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به

شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به

قرار صادم من محمد رمضان بسبب ورثة أحمد زكي

قرار صادم من محمد رمضان بسبب ورثة أحمد زكي

شاروخان يغطي منزله في مومباي بـ&#34;البلاستيك&#34;.. هذا مايخشاه

شاروخان يغطي منزله في مومباي بـ"البلاستيك".. هذا مايخشاه

سخرية من حمو بيكا بعد تعثره في نطق هذا الاسم

سخرية من حمو بيكا بعد تعثره في نطق هذا الاسم

المطرب العالمي دريك يثير الجدل بغنائه بالعربية في أحدث أغانيه

المطرب العالمي دريك يثير الجدل بغنائه بالعربية في أحدث أغانيه

كاتبة فيلم &#34;العفاريت&#34; تكذب عماد محرم: &#34;بلاش عبط&#34;

كاتبة فيلم "العفاريت" تكذب عماد محرم: "بلاش عبط"

فنانة لبنانية تُعلن اعتزالها التمثيل

فنانة لبنانية تُعلن اعتزالها التمثيل

هل أُصيب الفنان السوري الفلسطيني أحمد رافع بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيب الفنان السوري الفلسطيني أحمد رافع بفيروس (كورونا)؟

عربي

حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

3 وفيات جديدة.. قطر تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية

3 وفيات جديدة.. قطر تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية

شاهد.. قيس سعيد: سنتصدى لكل من يعتدي على تونس والشرعية

شاهد.. قيس سعيد: سنتصدى لكل من يعتدي على تونس والشرعية

الإعلان عن وفاة أول طبيب كويتي بفيروس (كورونا)

الإعلان عن وفاة أول طبيب كويتي بفيروس (كورونا)