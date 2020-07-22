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شؤون فلسطينية

الاقتصاد تغلق محلين وتحرر ثماني غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

الاقتصاد تغلق محلين وتحرر ثماني غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، ووزارة الصحة، والمحافظات)، اليوم الأربعاء، محلين مخالفين للإجراءات الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا. 

جاء ذلك في أعقاب تنفيذ الطواقم 29 جولة تفتيشية، شملت 650 منشأة تجارية وصناعية في مختلف المحافظات، تم خلالها ضبط نحو 6 أطنان سلع منتهية الصلاحية وإخطار ثمانية مخالفين لتصويب وضعها القانوني.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة، ثمانية غرامات مالية لأصحاب المنشآت المخالفة للإجراءات الصحية.

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