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شؤون فلسطينية

المحافظ أبو النجا يستقبل وفداً من أعضاء المجلس الثوري لحركة (فتح) بغزة

المحافظ أبو النجا يستقبل وفداً من أعضاء المجلس الثوري لحركة (فتح) بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، وفداً من أعضاء المجلس الثوري لحركة (فتح) بالمحافظات الجنوبية.

وضم الوفد، الدكتور فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري، وسليم الزريعي، رئيس هيئة الرقابة بالمجلس الثوري، وإياد نصر، الناطق الرسمي باسم حركة فتح، وإياد صافي، مسؤول ملف الشبيبة بحركة (فتح).

ويأتي هذا اللقاء، في إطار الوفاء والتواصل مع القادة التاريخيين للحركة، من جانب أعضاء المجلس الثوري.

وجرى خلال اللقاء، تباحث الوضع العام، وما تتعرض له قضيتنا الوطنية من مخاطر "الضم" وسرقة ونهب الأرض الفلسطينية، والموقف الثابت للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مجابهة كافة هذه المخططات.

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