غنيم يبحث آفاق التعاون مع هيئة الإمداد والتجهيز

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، في مكتبه، اليوم، اللواء عزمي ناصر، رئيس هيئة الإمداد والتجهيز، ونائب رئيس الهيئة العميد محمد وشاح، والعقيد صابرين عليان، مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في الهيئة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد غنيم خلال اللقاء، على الاستعداد الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لقوى الأمن الفلسطيني، ومساندتهم في القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في المناحي المختلف على أكمل وجه.

من جانبه، أكد ناصر على اهتمام الهيئة، بتلبية احتياجات المؤسسات، من خلال توفير المستلزمات والاحتياجات اللازمة.