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والدة الطالب المتفوق عيسى مقاط تناشد الرئيس: "ربيته يتيماً وأريد حصد ثمار تعبي"

والدة الطالب المتفوق عيسى مقاط تناشد الرئيس: "ربيته يتيماً وأريد حصد ثمار تعبي"
عيسي عطيه رجب مقاط
رام الله - دنيا الوطن
وجهت والدة الطالب عيسي عطيه رجب مقاط، مناشدة للرئيس عباس والحكومة وأهل الخير لمساعدة ابنها اليتيم في استكمال مسيرته التعليمية.

وقالت السيدة انتصار مقاط في مناشدتها التي وصلت "دنيا الوطن": "عانيت الكثير الكثير في تربية أبنائي الأيتام، فبعد رحيل زوجي رحمه الله ترك لي ثلاثة من الاولاد وبنت وكانوا صغاراً عندما رحل أبوهم ولذا كنت لهم أبا وأما ويعلم الله كم تعبت في تربيتهم".

وتابعت: "اليوم ابني عيسى أتم دراسته الثانوية وقد كان والحمد لله من المتفوقين حيث حصل على معدل 92% الفرع العلمي ، وكما تعلمون فالتعليم الجامعي يحتاج لمصاريف كثيره لا أستطيع أنا وإخوته تحملها".

واستطردت: "يطمح ابني ويحلم في استكمال دراسته ويرغب في الدراسة في كلية الطب ، وكلي أمل في وجه الله الكريم أولا وفي كرمكم وعطائكم ثانياً".

وتتمنى والدة عيسى أن ترى وتحصد ثمرة جهدها وعنائها لتساهم وأبناءها في خدمة الوطن.

للتواصل/0599930821

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