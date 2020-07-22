والد سارة ونور يناشد الرئيس: "أريد استكمال تعليمهما الجامعي لو كلفني الأمر بيع كليتي"



وأضاف: "كلي أمل بفخامة الرئيس محمود عباس وأهل الخير بالاستجابة لهذه المناشدة حتى يعملوا على تحقيق حلم بناتي ".



وختم:"لو كلفني الأمر أن أبيع كليتي سوف أسعى جاهدا لكي أحقق ما حلموا به، والرئيس أملي الأخير".



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رام الله - دنيا الوطنناشدت االطالبتين المتفوقتين نور وسارة أحمد الرئيس محمود عباس بالتكفل بتعليمهم الجامعي وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية.نور حصلت على معدل 96 % وحلمها أن تدرس طب بينما حصلت سارة على المعدل 81.9 %وحلمها أن تكون معلمة، وأنهت الطالبتان مرحلة الثانوية العامة من مدرسة الكويت الثانوية للبنات.وتعيش الطالبات داخل منزل متهالك في ظروف اقتصادية صعب خاصة أن والدهما عاطل عن العمل لاكثر من 12 عاما .يقول والدهما :"بالكاد كنت أوفر لهما المواصلات من أجل الذهاب الى المدرسة خاصة أننا تسكن في منظقة حدودية تبعد عن المدرسة أمتار كثيرة".