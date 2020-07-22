والد سارة ونور يناشد الرئيس: "أريد استكمال تعليمهما الجامعي لو كلفني الأمر بيع كليتي"

والد سارة ونور يناشد الرئيس: "أريد استكمال تعليمهما الجامعي لو كلفني الأمر بيع كليتي"
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت االطالبتين المتفوقتين نور وسارة أحمد الرئيس محمود عباس بالتكفل بتعليمهم الجامعي وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية.
نور حصلت على معدل 96 % وحلمها أن تدرس طب بينما حصلت سارة على المعدل 81.9 %وحلمها أن تكون معلمة، وأنهت الطالبتان مرحلة الثانوية العامة من مدرسة الكويت الثانوية للبنات.
وتعيش الطالبات داخل منزل متهالك في ظروف اقتصادية صعب خاصة أن والدهما عاطل عن العمل لاكثر من 12 عاما .
يقول والدهما :"بالكاد كنت أوفر لهما المواصلات من أجل الذهاب الى المدرسة خاصة أننا تسكن في منظقة حدودية تبعد عن المدرسة أمتار كثيرة".
وأضاف: "كلي أمل بفخامة الرئيس محمود عباس وأهل الخير بالاستجابة لهذه المناشدة حتى يعملوا على تحقيق حلم بناتي ".
وختم:"لو كلفني الأمر أن أبيع كليتي سوف أسعى جاهدا لكي أحقق ما حلموا به، والرئيس أملي الأخير".
للتواصل/ 0599407182
ناشدت االطالبتين المتفوقتين نور وسارة أحمد الرئيس محمود عباس بالتكفل بتعليمهم الجامعي وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية.
نور حصلت على معدل 96 % وحلمها أن تدرس طب بينما حصلت سارة على المعدل 81.9 %وحلمها أن تكون معلمة، وأنهت الطالبتان مرحلة الثانوية العامة من مدرسة الكويت الثانوية للبنات.
وتعيش الطالبات داخل منزل متهالك في ظروف اقتصادية صعب خاصة أن والدهما عاطل عن العمل لاكثر من 12 عاما .
يقول والدهما :"بالكاد كنت أوفر لهما المواصلات من أجل الذهاب الى المدرسة خاصة أننا تسكن في منظقة حدودية تبعد عن المدرسة أمتار كثيرة".
وأضاف: "كلي أمل بفخامة الرئيس محمود عباس وأهل الخير بالاستجابة لهذه المناشدة حتى يعملوا على تحقيق حلم بناتي ".
وختم:"لو كلفني الأمر أن أبيع كليتي سوف أسعى جاهدا لكي أحقق ما حلموا به، والرئيس أملي الأخير".
للتواصل/ 0599407182
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