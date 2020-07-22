قاسم: اتهامات مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة لحركة (حماس) أكاذيب وبلطجة سياسية

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتهامات التي وجهتها المندوبة الأمريكية، لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، ضد الحركة "أكاذيب ومغالطات وبلطجة سياسية".



وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إن هذا الحديث محاولة من الإدارة الأمريكية، لتجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي السوداوية، بفعل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مبينًا أنها محاولة لتبرئة الاحتلال من جريمة حصاره الظالم لقطاع غزة.



وأضاف: أن الإدارة الأمريكية، تعتمد على البلطجة السياسية، حينما تتحدث بعكس الواقع والوقائع وضد المنطق، مؤكدًا أن تلك الاتهامات مجموعة من الأكاذيب والمغالطات، وقلب للحقائق.



ونوه قاسم إلى أن الإدارة الأمريكية، شريكة في العدوان على شعبنا، بمواقفها الداعمة للاحتلال وسياساته.



وشدد على أن الحصار المفروض على غزة، ينتهك كل القوانين الدولية، وهو جريمة حرب مكتملة الأركان، وتتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعياته.