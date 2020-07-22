المتفوقة بيان تُناشد الرئيس: "لدي يومين فقط لدفع الرسوم فأنقذ مستقبل ابنتك"

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ناشدت الطالبة بيان عبدالله والحاصلة على معدل 96,5 في الفرع العلمي، الرئيس محمود عباس بتكفل دراستها الجامعية .



تقول عبدالله: "أنا أطمح لدخول كلية طب الأسنان والوضع الراهن لأهلي صعب جدا للكثير من الناس، فأتمنى أن أدرس بالحامعة لاني انسانة طموحة ومجتهدة ومثابرة".



وأضافت: "لدي فقط يومين لأدفع تلك الرسوم الجامعية، ودراستي مكلفة جدا وليس بمقدور عائلتي أن يقوموا بدفع ذلك المبلغ".



وتأمل عبدالله أن تصل مناشدتها للرئيس عباس، قائلة: "نحن أبنائه ، وسواف أكون متحدية و أرفع اسم جامعتي و بلدي وأهلي عالياً".





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