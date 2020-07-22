المتفوقة بيان تُناشد الرئيس: "لدي يومين فقط لدفع الرسوم فأنقذ مستقبل ابنتك"
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت الطالبة بيان عبدالله والحاصلة على معدل 96,5 في الفرع العلمي، الرئيس محمود عباس بتكفل دراستها الجامعية .
تقول عبدالله: "أنا أطمح لدخول كلية طب الأسنان والوضع الراهن لأهلي صعب جدا للكثير من الناس، فأتمنى أن أدرس بالحامعة لاني انسانة طموحة ومجتهدة ومثابرة".
وأضافت: "لدي فقط يومين لأدفع تلك الرسوم الجامعية، ودراستي مكلفة جدا وليس بمقدور عائلتي أن يقوموا بدفع ذلك المبلغ".
وتأمل عبدالله أن تصل مناشدتها للرئيس عباس، قائلة: "نحن أبنائه ، وسواف أكون متحدية و أرفع اسم جامعتي و بلدي وأهلي عالياً".
للتواصل/ 0598788955
ناشدت الطالبة بيان عبدالله والحاصلة على معدل 96,5 في الفرع العلمي، الرئيس محمود عباس بتكفل دراستها الجامعية .
تقول عبدالله: "أنا أطمح لدخول كلية طب الأسنان والوضع الراهن لأهلي صعب جدا للكثير من الناس، فأتمنى أن أدرس بالحامعة لاني انسانة طموحة ومجتهدة ومثابرة".
وأضافت: "لدي فقط يومين لأدفع تلك الرسوم الجامعية، ودراستي مكلفة جدا وليس بمقدور عائلتي أن يقوموا بدفع ذلك المبلغ".
وتأمل عبدالله أن تصل مناشدتها للرئيس عباس، قائلة: "نحن أبنائه ، وسواف أكون متحدية و أرفع اسم جامعتي و بلدي وأهلي عالياً".
للتواصل/ 0598788955
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