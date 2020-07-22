مخيم الجلزون يُسجّل 36 حالة شفاء من فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الطبية التابعة لخلية الأزمة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) في مخيم الجلزون، تسجيل 36 حالة شفاء من الفيروس بالمخيم.



وتوزعت حالات الشفاء على 32 حالة، أعلن عنها اليوم الأربعاء، فيما أعلن أول أمس عن تسجيل 4 حالات أخرى.



وتمنت خلية الأزمة، السلامة والشفاء لكافة أبناء الشعب الفلسطيني من هذه الجائحة الخطيرة، وخاصة أهلنا في مخيم الجلزون، والتحلي بالمزيد من المسؤولية تجاه أهلنا وأحبتنا، حتى يزيل الله هذا البلاء عن فلسطين والعالم.