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3 وفيات جديدة.. قطر تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية

3 وفيات جديدة.. قطر تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت قطر، اليوم الأربعاء، ثلاث حالات وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تسجيل 441 إصابة بالفيروس، فيما تم شفاء 450 حالة.

وأعلنت قطر، اليوم الأربعاء، أنها سمحت لمواطنيها وأصحاب الإقامة الدائمة، بالسفر خارج البلاد، والعودة بأي وقت وللمقيمين بالعودة.

وسيكون هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من أول آب/ أغسطس المقبل، في إطار المرحلة الثالثة من خطة من أربع مراحل لرفع القيود، المفروضة بسبب تفشي فيروس (كورونا)، وذلك وفق ما أعلنته، وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن بيان لمكتب الاتصال الحكومي.

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