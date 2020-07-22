الضمير تُطالب النيابة بفتح تحقيق في ظروف وفاة نزيل بمستشفى ناصر الطبي

قالت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، إنها تنظر بقلق بالغ لحادثة وفاة النزيل (ر. ع)، (53 عاماً) صباح اليوم الأربعاء الموافق 22/7/2020، في مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، وتطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وفاة نزيل بمستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس.





وفي ضوء ذلك، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع ببالغ القلق، استمرار حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز والسجون وتطالب:-



النيابة العامة بصفتها جهة الإختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق في ملابسات وفاة النزيل (ر.ع) ومعرفة أسبابها نشر نتائج تحقيقاتها على الملأ.توفير الرعاية الطبية والعلاج في السجون ومراكز التوقيف والعمل الجاد توفير المقومات الطبية داخل مراكز احتجازهم والتوقيف.





الجهات المكلفة وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998، كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا أو البداية، القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز.

رام الله - دنيا الوطنووفقاً للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فإن النزيل( ر. ع) تم اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية في عام 2013، وحكم عليه بالإعدام بتاريخ 18/10/2015، وتم تأييد الحكم بالاستئناف بتاريخ 19/7/2017، وكان يعاني من أوضاع صحية متدهورة داخل مركز إصلاح وتأهيل الجنوب "سجن اصداء" وتم نقله إلى مستشفى مجمع ناصر الطبي في محافظة خانيونس أكثر من مرة منذ تاريخ 9/7/2020، وكان أخرها يوم الأحد الموافق 19/7/2020، عند حوالي الساعة 9:30 صباحاً تم الإعلان عن وفاته في مجمع ناصر الطبي في محافظة خانيونس، وتم تحويل الجثة للطب الشرعي، في مجمع ناصر الطبي، الذي أفاد خلال الفحص السريري الظاهري، أن الوفاة كانت نتيجة جلطة قلبية حادة.وفي سياق متصل أعلن موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني (وفاة النزيل بمركز إصلاح وتأهيل خانيونس (ر، ع)، (53 عاماً) في مستشفى "ناصر" صباح اليوم الأربعاء، حيث تم نقله للمستشفى يوم الأحد الماضي لتلقي العلاج، علماً بأنه أجرى عملية تركيب دعامة قلب يوم الخميس 16 تموز/ يوليو الجاري في مستشفى غزة الأوروبي، ويخضع للرعاية الصحية، كما أن النزيل المتوفى محكوم بالإعدام على خلفية تخابر مع الاحتلال، وهو موقوف منذ عام 2013.