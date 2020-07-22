"الصحة العالمية" تُحذّر من ازدياد تفشي (كورونا) في جنوب أوروبا والبلقان

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من ازدياد تفشي فيروس (كورونا) في جنوب أوروبا والبلقان.



وقال مايك ريان، رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة: إن هناك اتجاهات مقلقة للعدوى بفيروس (كورونا)، في جنوب أوروبا ومنطقة البلقان.



ونقلت إذاعة (نيوزتوك) في أيرلندا عن رايان: بأنه "لا تزال قطعاً الأمريكتان هما البؤرة الساخنة الرئيسية، أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية؛ لكن المرض بدأ يتسارع في أفريقيا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وتابع قائلاً: "وحتى في أوروبا، رغم أن المرض أصبح تحت السيطرة، بالتأكيد في غرب أوروبا، ما زالت هناك اتجاهات مثيرة للقلق في جنوب أوروبا والبلقان".





وأكد ريان، "أننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد في المحيط الأوروبي، والأمر يستدعي الحرص الدائم".

رام الله - دنيا الوطن