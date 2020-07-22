الإعلان عن وفاة أول طبيب كويتي بفيروس (كورونا)

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، وفاة أول طبيب، يحمل جنسيتها بفيروس (كورونا) المستجد، في البلاد، وذلك منذ أن تفشى الفيروس في شباط/ فبراير الماضي.



ووفق ما ذكرته صحيفة (القبس)، فإن الدكتور الكويتي عبد الله شعيب، توفي متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



ونعى وزير الصحة الكويتي، د. باسل الصباح، الطبيب الراحل عبر حسابه على موقع (تويتر)، قائلاً: "خالص العزاء لأسرة الزميل الدكتور عبد الله شعيب، نسأل الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وفق ما نقلت موقع (روسيا اليوم).



وكان الصباح أعلن في أيار/ مايو الماضي، وفاة أول طبيب في الكويت بفيروس (كورونا) ولكنه كان يحمل الجنسية المصرية.

رام الله - دنيا الوطن