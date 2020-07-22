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شاهد: الرئيس السوداني المعزول يظهر للمرة الأولى بملابس السجن

شاهد: الرئيس السوداني المعزول يظهر للمرة الأولى بملابس السجن
الرئيس السوداني عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
للمرة الأولى، منذ الإطاحة به في نيسان/ إبريل عام 2019، ظهر الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير للمرة الأولى بملابس السجن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، صوراً للبشير، الذي تولى حكم البلاد في عام 1989، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وظهر البشير خلال المحاكمات السابقة بزيه الكامل الذي كان يرتديه، وقت توليه الحكم "الجلباب والعمامة والشال المطرز".

ووجه القضاء السوداني أمس الثلاثاء، تهمة "الانقلاب على السلطة عام 1989" إلى 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة منهم البشير ونائباه السابقان الفريق أول بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز.

ورفض قاضي المحكمة، "الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم".

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