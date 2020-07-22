ولـ "أصحاب الإقامة الدائمة".. قطر تقرر السماح لمواطنيها بالسفر والعودة بأي وقت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، أنها سمحت لمواطنيها وأصحاب الإقامة الدائمة بالسفر خارج البلاد والعودة في أي وقت وللمقيمين بالعودة.



وسيكون هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من أول آب/ أغسطس المقبل، في إطار المرحلة الثالثة من خطة من أربع مراحل لرفع القيود، المفروضة بسبب تفشي فيروس (كورونا)، وذلك وفق ما أعلنته، وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن بيان لمكتب الاتصال الحكومي.



وجاء في البيان: "المواطنون والمواطنات القطريون وزوجاتهم وأزواجهم وأبناؤهم وأصحاب الإقامة الدائمة، يمكنهم السفر خارج الدولة والعودة في أي وقت، والمقيمون سيسمح لهم بالعودة لدولة قطر اعتباراً من الأول من آب/ أغسطس 2020"، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأضاف البيان: "يلزم جميع القادمين إلى دولة قطر من الدول منخفضة الخطورة بإجراء فحص الكشف عن فيروس (كورونا) فور وصولهم إلى المطار، والتوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع".