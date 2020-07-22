مستوطنون يغلقون طريق جنين نابلس بالقرب من مستوطنة (حومش) المخلاة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلق مستوطنون، اليوم الأربعاء، طريق جنين- نابلس، بالقرب من مدخل مستوطنة (حومش) المخلاة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مستوطنين، أغلقوا الطريق، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لإلحاق أضرار في بعضها.