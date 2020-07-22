هنية يهنئ الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء الشهداء

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رام الله - دنيا الوطن

هنّأ رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء الشهداء، خلال حفل تكريم أمس في غزة.



وقال رئيس الحركة في كلمة له خلال الحفل، الذي نظمه تجمع عوائل الشهداء "أهنئكم أيها الأبناء والبنات بهذا النجاح والتفوق والالتزام والثبات على خط العلم والإيمان حتى وصلتم إلى انتهاء المرحلة الثانوية بهذا التفوق والتقدم والوفاء لآبائكم الشهداء الأبرار".



وعبّر رئيس الحركة عن فخره بتفوق والتزام أبناء الشهداء، معتبرًا أن أعظم هدية يقدمها المتفوقون لأرواح الشهداء هو هذا النجاح والسير على خطاهم ودرب العلم والمعرفة والإبداع والتفوق والجهد والاجتهاد للوصول إلى أعلى الدرجات العملية في الدنيا على طريق أعلى الدرجات الأخروية، التي حصل عليها الشهداء.



وأضاف: أن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الله ثم الوطن والمقدسات، وعدهم الله بأعظم المراتب وأجل المقامات، وهو مقام الشهادة في سبيل الله، وقد وعدهم بعظيم الأجر وأعلى الدرجات.



ولفت إلى أن النجاح والتفوق يعود بالفضل للأمهات زوجات الشهداء، اللاتي حافظن على الأبناء والبنات بعدما فقدن الزوج المعيل، ولم يفقدن القدرة على الديمومة والعطاء والتربية الإسلامية الحسنة الصالحة.



وأضاف أنه وقيادة الحركة يعيشون الفرحة والسعادة مع أبناء الشهداء، مشددًا على أن عوائل الشهداء وأبناءهم في محل التوقير والرعاية من الحركة وفصائل المقاومة كافة وأبناء الشعب الفلسطيني.



وتمنى رئيس الحركة، التوفيق والسداد للمكرمين، مجددًا العهد مع الله والشهداء، أن تظل الحركة على طريق ذات الشوكة، حتى تحرير الأرض والمقدسات.