دولي

رفع الحظر عن نشر معلومات عن المتهمين في قضية مقتل فلويد

رفع الحظر عن نشر معلومات عن المتهمين في قضية مقتل فلويد
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة "Star Tribune" بأن محكمة في ولاية مينيسوتا، رفعت أمس، الحظر على نشر المعلومات بشأن قضية أربعة ضباط شرطة سابقين، اتهموا بالتورط في وفاة جورج فلويد بعد اعتقاله في 25 أيار/ مايو.

وكان المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، قد فارق الحياة بعد اعتقاله من قبل ضابط الشرطة ديريك شوفين باستخدام تقنية الخنق العنيفة، وجرى في 26 أيار/ مايو، إقالة ضباط الشرطة الأربعة، الذين شاركوا في العملية.

واتهم الضابط السابق شوفين، بالقتل الخطأ وهو لا يزال قيد الاحتجاز، ووجهت اتهامات للضباط الثلاثة السابقين الآخرين بالإهمال الإجرامي، والمساعدة والتحريض على القتل، والمساعدة في القتل غير المتعمد.

وأصدر القاضي بيتر كاهيل في قت سابق قراراً يمنع المحامين وغيرهم من ارتبطوا بالقضية، من الكشف عن معلومات معينة عنها، وفق ما نقلته (تاس).

وقد سعى الدفاع وممثلو عدد من وسائل الإعلام إلى رفع هذه القيود، ووافق القاضي في جلسة الثلاثاء على حججهم، مقراً بأن الحظر كان غير عادل بالنسبة للمتهمين، لأن المجتمع الأمريكي يتخذ موقفاً ضدهم.

واعترف القاضي بيتر كاهيل كذلك، بأن الحظر الذي فرضه لم يسر، لأن وسائل الإعلام واصلت بانتظام نشر مواد حول القضية.

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