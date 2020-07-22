تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس



وأضافت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): أن حالتي الإصابة في بلدة "تياسير"، وفي المدينة.



وبهذا يرتفع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس والأغوار الشمالية إلى 47 إصابة.









رام الله - دنيا الوطنأكدت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة.