تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضافت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): أن حالتي الإصابة في بلدة "تياسير"، وفي المدينة.
وبهذا يرتفع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس والأغوار الشمالية إلى 47 إصابة.
أكدت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضافت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): أن حالتي الإصابة في بلدة "تياسير"، وفي المدينة.
وبهذا يرتفع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في محافظة طوباس والأغوار الشمالية إلى 47 إصابة.
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