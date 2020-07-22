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شؤون فلسطينية

فروانة: (39) صفقة تبادل مع الاحتلال منذ العام 1948

فروانة: (39) صفقة تبادل مع الاحتلال منذ العام 1948
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى المحررين، اليوم الاربعاء، إن مجمل صفقات تبادل الأسرى، التي جرت بين إسرائيل والعرب، منذ العام 1948، قد وصل إلى (39) صفقة تبادل، بدأتها عربياً جمهورية مصر العربية في 27 شباط/فبراير1949.

واضاف فروانة في بيان وصل "دنيا الوطن": أن الفصائل الفلسطينية حاولت كثيرا ونجحت مرارا وسجلت انتصارات عديدة طوال مسيرتها الكفاحية، وأن السجل الفلسطيني المقاوم حافل بصفقات تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة طرف ثالث، ونجحت في الافراج عن أكثر من (7000) أسير فلسطيني.

وأوضح أنه في 23 تموز/ يوليو من عام 1968 جرت أول عملية تبادل أسرى بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، بعد نجاح مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اجبار طائرة كان على متنها أكثر من (100) إسرائيلي على الهبوط في مطار الجزائر واحتجاز ركابها.

وقد تم إبرام الصفقة، بوساطة الصليب الأحمر الدولي، وتم بموجبها الإفراج عن المحتجزين، مقابل إطلاق سراح (37) أسيراً فلسطينياً، كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأكد فروانة على أن تحرير الاسرى من سجون الاحتلال، ليس واجباً وطنياً ودينياً وأخلاقياً فقط، أو إنسانياً وقانونياً فحسب، وإنما هو ضرورة حيوية وجوهرية؛ لتعزيز روح المقاومة ورفع معنويات الشعب الفلسطيني واستقرار الأمن والسلام في المنطقة.

وأشار فروانة إلى أن الفلسطينيين، يعلقون اليوم آمالاً كبيرة على ما لدى حركة (حماس) من أوراق في قطاع غزة يمكنّها من اتمام صفقة تبادل جديدة (وفاء الأحرار 2) يتحرر بموجبها الكثير من الأسرى، وخاصة القدامى، ورموز المقاومة، وذوي الأحكام العالية.

ودعا فروانة حكومة الاحتلال إلى التعلم من تجربة (شاليط) واختصار الزمن،  واستخلاص الدروس والعبر، وعليها أن تدرك ألا عودة لجنودها المأسورين في غزة بعيداً عن "التبادلية"، ودون دفع استحقاقات صفقة التبادل.

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