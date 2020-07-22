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شؤون فلسطينية

(فدا) يلتقي قيادة حركة حماس بغزة

(فدا) يلتقي قيادة حركة حماس بغزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) رائف دياب، اليوم الأربعاء، وفداً من حركة  (حماس)، في مكتبه بمدينة غزة، في إطار تعزيز العلاقات الوطنية، والعمل المشترك بينهم.

وضم اللقاء المشترك، قادة من حركة حماس، بقيادة د. إسماعيل رضوان، وقيادة الحزب، برئاسة رائف دياب مسؤول هيئة العمل اليومي للحزب، حيث قدم الإخوة في حماس التهنئة بذكرى الانطلاقة، وأيضاً نجاح المؤتمر الوطني العام الرابع، وأكدت قيادة حماس على الدور الوطني الوحدوي الذي يلعبه حزب (فدا) على الساحة الوطنية،  وعلى كافة الصعد.

وتم التأكيد في اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية والوطنية، والعمل على تطوير العلاقات بين كافة المكونات الوطنية، من أجل التصدي لمخططات خطة الضم والتهويد الإسرائيلي.

وجرى الحديث في اللقاء عن عقد المهرجان الجماهيري، والعمل على إنجاح المهرجان، بما يخدم مصالح شعبنا، وصولاً إلى إنهاء الانقسام.

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