وزارة الثقافة تُدين اعتقال رانيا إلياس وسهيل خوري

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الثقافة في بيان لها اليوم الأربعاء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدير (مركز يبوس الثقافي) رانيا إلياس، ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري، بعد مداهمة منزليهما في مدينة القدس.



وقالت الوزارة في بيانها: إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس كافة أشكال القمع والتهويد والتضييق على المؤسسات الثقافية والعاملين فيها من كتاب وأدباء وفنانين، خاصة في المدينة المقدسة، ما يدلل على مساعي الاحتلال العنجهية وانتهاكاته المتواصلة بحق هذه المؤسسات.



واستنكرت الوزارة هذا الاعتقال، وملاحقة المثقفين واقتحام المؤسسات الثقافية بالقدس، وتدمير محتوياتها والعبث بمقتنياتها، مؤكدة أن الاعتداء على هذه المؤسسات، هو تعدٍ على الثقافة الوطنية الفلسطينية، والموروث الثقافي.



وطالبت الوزارة في بيانها مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة حماية المؤسسات العاملة في الحقل الثقافي، خاصة المقدسية، وما تعانيه هذه المؤسسات من تهويد وطمس واعتداءات إسرائيلية متواصلة.