عشراوي: هجمة الاحتلال على المؤسسات الثقافية بالقدس تهدف لتزوير طابع المدينة المقدسة

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، (مركز يبوس الثقافي) وفرع المعهد الوطني للموسيقى في مدينة القدس المحتلة، واستيلائهم على ملفات وحواسيب وممتلكات خاصة بهما، واقتحام منزل مديرة المركز رانيا إلياس، ومدير المعهد سهيل خوري، وإيقافهما على "ذمة التحقيق"، إضافة إلى اقتحام منزل مدير شبكة فنون القدس "شفق" داوود الغول.





وقالت في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي في سياق العدوان المستمر على القدس ومؤسساتها ومواطنيها ومسؤوليها، وتنفيذا ممنهجا لسياسة دولة الاحتلال القائمة على تصفية الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة وتهويدها وطمس الهوية والرواية الفلسطينية عبر تكثيف الهجمة على النشاطات والمؤسسات الثقافية بهدف تزوير طابع المدينة المقدسة وفرض طابع الاحتلال فيها.





وأشارت إلى التصعيد الإسرائيلي الممنهج في القدس المحتلة بما في ذلك حملة الاعتقالات الواسعة والمتكررة، التي طالت المواطنين والشخصيات الوطنية، وآخرها اعتقال محافظ القدس عدنان عيث، وهدم المنازل والمنشآت وسرقة الأرض والموارد والمقدرات، وخصوصاً في البلدات والقرى المحيطة بها، بما فيها العيسوية وسلوان وجبل المكبر والشيخ جراح وغيرها، ومواصلة الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وانتهاج سياسة القتل والتهديد والسرقة والإرهاب المنظم ضد شعبنا.





رام الله - دنيا الوطنوطالبت عشراوي المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، بتحمل مسؤولياتهم وحماية المراكز الثقافية، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على اعتداءاتها المتصاعدة على مؤسسات القدس ومواطنيها، وعلى موروثها الحضاري والتاريخي والديني.