صحة غزة تنشر تقريرها اليومي بشأن مستجدات (كورونا)



فيما يلي التقرير اليومي المحدث الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19)، باللغتين العربية والإنجليزية.

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فيما يلي التقرير اليومي المحدث الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19)، باللغتين العربية والإنجليزية.للتحميل اضغط هنا:

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها أجرت 30 عينة جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع العلم أنه تم تسجيل إصابة جديدة.وأكملت الصحة في تقريرها اليومي حول الوباء: عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 13557 عينة، منها 13482 عينة سلبية، و75 عينة إيجابية.