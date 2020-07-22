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شؤون فلسطينية

نائب مصري: السيسي يدعم مواقف أبو مازن الأخيرة

نائب مصري: السيسي يدعم مواقف أبو مازن الأخيرة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
خاص دنيا الوطن
أكد عضو مجلس النواب المصري، سمير غطاس، أن عدة أهداف تحققت، نتيجة اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى رام الله وعمّان.

وقال غطاس لـ"دنيا الوطن": إن هذه الاتصالات واللقاءات، تأتي في إطار المواجهة العربية "المصرية والأردنية" ضد قرار ضم أراضي الضفة الغربية والأغوار، رغم أن القاهرة تأخرت في ذلك، نتيجة انشغالها في قضاياها الداخلية والحدودية، والتي تُهدد الأمن القومي المصري، مضيفًا: "هذه الانشغالات لم تؤثر على موقف مصر الرافض للضم".

وأوضح، أن السيسي، أكد على دعمه لـ (أبو مازن)، في قراراته ومواقفه الأخيرة من (صفقة القرن)، وخطط الضم، إضافة لتأكيد الرئيس المصري على أن مصر تواجه الحملة التركية في ليبيا باسم العرب جميعًا، لذلك فإن السيسي يتصل بجميع أشقائه العرب، حتى يقفوا مع مصر في هذه المواجهة.

وأشار غطاس إلى أن مصر تؤكد أنها مع كل جهد يسعى لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة الوحدة لكل الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن زيارة شكري، كانت واضحة المعالم ولا تحتاج لأي تأويل، فالرجل تحدث في الأردن أن مصر ترفض أي خطوات أحادية الجانب من قبل الجانب الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية.

يذكر، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التقى يوم الاثنين الماضي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الرئيس محمود عباس، عقب اتصال أجراه الرئيس السيسي، بالرئيس أبو مازن.

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