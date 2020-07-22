محافظ قلقيلية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، من المخالطين.
وقال المحافظ رافع رواجبة، في تصريح صحفي نشره مكتبه، عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن الحالات موزعة في مدينة قلقيلية، و"عزبة سلمان"، و"اماتين".
وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى 125 إصابة.
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، من المخالطين.
وقال المحافظ رافع رواجبة، في تصريح صحفي نشره مكتبه، عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن الحالات موزعة في مدينة قلقيلية، و"عزبة سلمان"، و"اماتين".
وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى 125 إصابة.
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