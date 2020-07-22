محافظ قلقيلية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين



وقال المحافظ رافع رواجبة، في تصريح صحفي نشره مكتبه، عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن الحالات موزعة في مدينة قلقيلية، و"عزبة سلمان"، و"اماتين".



وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى 125 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، من المخالطين.