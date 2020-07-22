محافظ جنين يَطّلع على آلية تنفيذ الإجراءات الوقائية في المشفى الحكومي





ودعا في الوقت ذاته إلى تحديد مواعيد زيارة المرضى المسموح بها، بهدف توفير الحماية اللازمة لهم.



وتطرق بكر إلى آلية لتوفير الأمن والنظام داخل المشفى وللعاملين فيه، مثمناً دور الأجهزة الأمنية على تعاونها.









وتطرق بكر إلى آلية لتوفير الأمن والنظام داخل المشفى وللعاملين فيه، مثمناً دور الأجهزة الأمنية على تعاونها.

رام الله - دنيا الوطنتفقد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء المشفى الحكومي؛ للاطلاع على الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الإدارة للوقاية من فيروس (كورونا).وثمن الرجوب جهود إدارة المستشفى، خلال لقائه مدير المستشفى د. وسام بكر وطاقمه، جهودهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمراجعين والطاقم الطبي وكافة العاملين.