لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تُغلق منشأة غير ملتزمة



وقال: إنه تمت زيارة ومتابعة 138 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 129 منشأة منها بشروط السلامة العامة.



كما أغلقت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لثماني منشآت غير ملتزمة.







رام الله - دنيا الوطنأكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة "الشرطة، الضابطة الجمركية، الصحة، والمحافظة" قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل.يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين،