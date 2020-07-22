وفاة طلال القيق رئيس محكمة النقض سابقاً

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رام الله - دنيا الوطن

توفي بالأمس، المستشار محمد محمود صبح القيق (طلال)، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض سابقاً.



يعد المستشار الراحل طلال، من وجهاء مدينة غزة، ومن أوائل الشخصيات التي عملت بمجال القضاء، حيث بدأ حياته كوكيل للنيابة زمن الحكم المصري لغزة، ثم انتقل للعمل بالقضاء، حتى أصبح عضواً في مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض.



أعجب به الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، عندما ذهب طلال مع خاله المختار حماد الطيطي؛ لزيارة عبد الناصر، حيث أصدر له الرئيس المصري، قراراً استثنائياً بدخول كلية الشرطة، التي كانت حكراً على المصريين آنذاك.