دولي

الفلبين: إطلاق سراح نحو 22 ألف سجين بسبب (كورونا)

الفلبين: إطلاق سراح نحو 22 ألف سجين بسبب (كورونا)
وزير الداخلية الفلبيني ادواردو آنو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الداخلية الفلبيني، ادواردو آنو، اليوم، أن بلاده أفرجت عن 21858 سجيناً كجزء من جهودها لتقليل الزحام داخل السجون المكتظة بالبلاد، وتفادي نقل عدوى (كوفيد- 19) بين السجناء.

وقال الوزير آنو: إنه تم الإفراج عن 21858 شخصاً ممن يسمون محرومون من حريتهم، في الفترة من 17 آذار/ مارس إلى 13 تموز/ يوليو، من 470 سجناً في جميع أنحاء البلاد، تحت إشراف مكتب السجون والإدارة والإصلاح، وذلك وفق (شينخوا). 

وأضاف في بيان، أن إدارته تتخذ أيضاً إجراءات ملموسة لتخفيف الزحام داخل السجون مثل: تحسين وإقامة المزيد من مرافق السجون، وتسريع جلسات المحاكمة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وحتى 15 تموز/ يوليو، قال آنو: إن مكتب السجون والإدارة والإصلاح، سجل 180 حالة (كوفيد-19) نشطة. 

وتشمل هذه الحالات 126 سجيناً و54 من العاملين في السجون، مضيفاً أن 895 نزيلاً وموظفاً بالسجون، قد تعافوا من المرض، بينما توفي 11 شخصاً بسببه.

وقال أيضاً إن المكتب يجري حالياً اختبارات في 51 سجناً وثلاثة مكاتب، كجزء من الجهود المبذولة لكبح انتشار الفيروس.

أما رئيس مكتب الإصلاحيات، جيرالد بانتاغ، فقال يوم الاثنين: إن 21 من سجناء سجن بيليبيد الجديد في مدينة موتينلوبا، توفوا بسبب (كوفيد- 19) منذ آذار/ مارس، مضيفاً أن خمسة سجناء، يتم عزلهم حالياً في الحجر الصحي بالسجن.

ويوجد في الفلبين حالياً 70764 حالة إصابة مؤكدة بـ (كوفيد- 19)، منها 1837 حالة وفاة.

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