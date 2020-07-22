الهندي: تصريحات المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة مخادعة

الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

وصف الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، تصريحات، المندوبة الامريكية في الأمم المتحدة "كيلي كرافت" التي هاجمت فيها المقاومة بغزة، بأنها تصريحات مخادعة، مؤكداً أن المواقف الأمريكية المتطرفة ساعدت الاحتلال الإسرائيلي على ترسيخ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.



وتعقيباً على مهاجمة المندوبة الأمريكية للمقاومة وانتقادها لتخصيص مجلس الأمن جلسات شهرية لبحث الصراع العربي الإسرائيلي، قال الدكتور الهندي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ، إن ربع قرن من التفاوض كانت غطاءً للاستيطان و التهويد ومصادرة أرض الضفة وتحويلها إلى دولة للمستوطنين (الصهاينة)، ومسوغا للمطبعين العرب الذين يصطفون على أبواب الاحتلال بذريعة المفاوضات".



وأكد الهندي أن مواقف أمريكا أكثر تطرفا مما يسمى اليمين الإسرائيلي، وأن كل الإدارات الأمريكية ساعدت الاحتلال على ترسيخ الاستيطان ورفضت إدانته".



وشدد على أهمية المضي قدماً في التصدي لهذه المواقف المخادعة والتصميم على بناء الوحدة الداخلية الفلسطينية على أرض الواقع.