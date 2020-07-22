وزارة المالية تُعلن عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن التوافق مع وزارة التنمية الاجتماعية، على تأمين الأموال اللازمة لصرف دفعة الشؤون الاجتماعية، قبل عيد الأضحى المبارك.



وأفادت المالية، أن هذا التوافق، تم خلال لقاء جمع وزيري المالية شكري بشارة، والتنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني، صباح اليوم الأربعاء.