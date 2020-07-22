سلطات الاحتلال تُؤجّل محاكمة الأسير عمر البرغوثي للشهر المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جلسة محاكمة الأسير الشيخ عمر البرغوثي (أبو عاصف)، (63 عامًا) من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، لـ 12 من آب/ أغسطس المقبل.



وكان من المفترض، أن تُعقد جلسة محاكمة الأسير أبو عاصف البرغوثي، اليوم الأربعاء.



واعتقلت قوات الاحتلال، البرغوثي في نهاية آذار/ مارس الماضي، وكان قد أمضى سابقاً ما يقارب 30 عاماً في سجون الاحتلال.



والأسير البرغوثي، والد الشهيد صالح والأسير عاصم، اللذين نفذا عمليات ضد جنود الاحتلال، وتم هدم منزليهما وتعرضت والدتهما للاعتقال.



وكانت محكمة الاحتلال، قد حكمت الشهر الماضي، بالسجن المؤبد 4 مرات على الأسير عاصم البرغوثي، من بلدة كوبر برام الله، بتهمة قتل 3 مستوطنين، بينهم جنديان في هجوم مسلح على مستوطنة (جفعات عساف)، ومفترق (عوفرا).



واتهم الاحتلال، البرغوثي بأنه نفذ مع شقيقه صالح في 9 من كانون الأول/ ديسمبر 2018 عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة (عوفرا).



واتهم بتنفيذ عملية انتقامية بعد ساعات من اغتيال شقيقه الشهيد صالح في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018، بعد إطلاق النار عليه في قرية سردا شمال رام الله، بزعم مشاركة شقيقه عاصم (32 عاماً) في تنفيذ عملية إطلاق نار، أدت إلى إصابة 10 إسرائيليين قرب مستوطنة (عوفرا) شرق رام الله، قبل أسبوع من اغتياله.



وكان الاحتلال، قد هدم منزل الأسير عمر البرغوثي بعد أن تم هدم منزلي الشهيد صالح، والأسير عاصم عام 2019.