228 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأربعاء، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد.



وأفادت مصادر محلية، أن (228) مستوطنًا، اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الصباحية، وأدوا صلوات تلمودية علنية قرب باب الرحمة.



واقتحم المستوطنون المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في أرجاء الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، التي انتشرت في باحات المسجد، وأعلنت المنطقة الشرقية من المسجد منطقة مغلقة بوجه المصلين المسلمين.



وفي سياق متصل، نشرت مواقع إسرائيلية محسوبة على اليمين المتطرف، أن (1532) مستوطناً، منهم 18 من الأزواج، وأربعون من الحاخامات، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال الشهر القمري الماضي.



وأطلقت ما تسمى جماعة "طلاب لأجل الهيكل" المزعوم، حملة لتهويد المسجد الأقصى، تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا".



وتهدف الحملة لجمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية؛ لدعم برامج وأفكار تهويدية للأقصى.



ودعت الجماعة لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل"، وذلك من تاريخ 27/7 وحتى 30/7.



وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.