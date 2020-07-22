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شؤون فلسطينية

رئيسة الإحصاء الفلسطيني تستقبل القنصل العام الإيطالي لدى دولة فلسطين

رئيسة الإحصاء الفلسطيني تستقبل القنصل العام الإيطالي لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، السيد جوسيبي فيديلي، القنصل العام الايطالي لدى دولة فلسطين والسيدة كريستينا ناتولي، رئيسة الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وبما يعكس متانة العلاقة مع الحكومة الإيطالية، وكذلك بحث المشاريع الحالية والمستقبلية.

ورحبت عوض، بفيديلي وكريستينا، وقامت بإطلاعهم على عمل الإحصاء الفلسطيني، وأهم إنجازاته في ظل حالة الطوارئ جراء جائحة فيروس (كورونا)، والإجراءات المتخذة لضمان سير العمل، وكذلك على عمل الإحصاء الفلسطيني في كافة المجالات وأهم المشاريع التي ينفذها الإحصاء حالياً، وآلية عمل الإحصاء في ظل جائحة فيروس (كورونا)، إضافة إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ التعداد الزراعي الثاني في دولة فلسطين.

وأعربت عوض، عن تقديرها العميق، وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته، للدعم المقدم من الحكومة الإيطالية في كافة المجالات.

من جانبه، قدم فيديلي شكره وتقديره للمؤسسة الإحصائية الفلسطينية على جهودها وعملها المتميز بشهادة الجميع، وأكد على عمق العلاقات والتعاون بين إيطاليا وفلسطين، وحرصهم على تعزيز هذه العلاقة، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة في ظل انتشار فيروس (كورونا)، إضافة إلى تطويرها بما يخدم النظام الإحصائي الفلسطيني الوطني.

ﻭفي نهاية الزيارة، قدمت عوض للقنصل فيديلي ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ الإحصاء.

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