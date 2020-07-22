الحكومة الفلسطينية تستلم معدات حماية ووقاية من فيروس (كورونا) بدعم فرنسي

يذكر، أن معدات الحماية والوقاية التي تستهدف المؤسسات الحكومية والمستشفيات، عبارة عن كمامات طبية ومتعددة الاستخدام و كاميرات حرارية ومعقمات وشراشف للمستشفيات ولباس واقٍ للطواقم الطبية.



رام الله - دنيا الوطنتسلمت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء من المصانع الوطنية، معدات الحماية والوقاية من فيروس (كورونا)، (كوفيد- 19) بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو.جاء ذلك، خلال مراسم استلام وتسليم المعدات التي جرت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والقنصل الفرنسي العام، رنيه تروكاز ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، كاترين بونود واللجنة الحكومية المختصة بتنفيذ المنحة.وأعرب وزير الاقتصاد الوطني، عن شكره وتقديره للحكومة الفرنسية على دعمها المستمر لدولة فلسطين اقتصادياً وسياسياً، واستجابتها السريعة لمواءمة احتياجات الحكومة الفلسطينية من معدات الحماية والوقاية من فيروس (كورونا) والتي تم تمويل شرائها عبر إعادة تخصيص جزء من المنحة المقدمة لمشروع تحديث الصناعة الفلسطينية.وقال الوزير: المعدات الوقائية المستخدمة في عمليات الوقاية والسلامة الصحية، أغلبها صناعة فلسطينية ذات جودة وكفاءة عالية، ومطابقة للمواصفات الفلسطينية، وهناك نحو 54 منشأة صناعية، تعمل على إنتاج الكمامات واللباس الواقي، وتنتج هذه المنشآت يومياً نحو 200 ألف كمامة، وتشغل نحو 900 يد عامل وعاملة.وأضاف العسيلي: "نعول على شركائنا الدوليين في رفع درجة الاستجابة العاجلة لإنعاش الاقتصاد الوطني، الذي يتكبد خسائر كبيرة، بفعل تداعيات الجائحة الصحية، التي انعكست على مختلف القطاعات، خاصة السياحة والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.