مالية غزة: صرف 50% من مكافآت امتحانات (توجيهي 2020) غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن صرف 50% من مكافآت امتحانات الثانوية العامة للعام 2020.
وأفادت المالية بتصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أن صرف مكافآت الثانوية ستتم غداً الخميس 23/07 في كافة فروع بنك البريد.
أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن صرف 50% من مكافآت امتحانات الثانوية العامة للعام 2020.
وأفادت المالية بتصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أن صرف مكافآت الثانوية ستتم غداً الخميس 23/07 في كافة فروع بنك البريد.
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