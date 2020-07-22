مالية غزة: صرف 50% من مكافآت امتحانات (توجيهي 2020) غداً الخميس



وأفادت المالية بتصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أن صرف مكافآت الثانوية ستتم غداً الخميس 23/07 في كافة فروع بنك البريد.



















رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن صرف 50% من مكافآت امتحانات الثانوية العامة للعام 2020.