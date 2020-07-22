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شؤون فلسطينية

356 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

356 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 356 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 12:00 ظهر يوم أمس، وحتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي حول وباء (كورونا) في فلسطين، أنها لم تسجل حالات وفاة، بينما سجلت 16 حالة تعافٍ في محافظة نابلس.

وكشفت الصحة، أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، 16 حالة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكملت: تم إجراء 3598 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي 9088، وعدد حالات التعافي 2124
وعدد حالات الوفاة 67.

وفيما يلي توزيع الإصابات على المحافظات:

محافظة القدس (186): مدينة القدس 186.

محافظة الخليل (154): مدينة الخليل 60- حلحول 16- بيت أولا 1- يطا 6- تفوح 3- بني نعيم 3- دورا 27- الظاهرية 1- الريحية 8- بيت أمر 4- بيت كاحل 2- ترقوميا 4- سعير 1- مخيم العروب 2- الشيوخ 2- صوريف 3- نوبا 1- بيت عوا 3- خاراس 2- إذنا 5.

محافظة طولكرم (1): عتيل 1.

محافظة بيت لحم (8): مدينة بيت لحم 5- الدوحة 3.

محافظة نابلس (6): مدينة نابلس.

قطاع غزة (1): 1.

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