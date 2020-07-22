الخارجية: تسجيل حالتي وفاة بـ(كورونا) في صفوف جاليتنا بفنزويلا والعراق



حيث أعلنت وزارة الخارجية عن تسجيل اول حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في فنزويلا، للمواطن خضر شريم بسبب فيروس (كورونا).





فيما بعد أفادت الوزارة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في جمهورية العراق، بسبب فيروس (كورونا).







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في فنزويلا والعراق.