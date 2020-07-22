الاحتلال يقتحم مركز (يبوس) الثقافي ويستولي على ملفات وممتلكات خاصة به

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مركز (يبوس) الثقافي في مدينة القدس المحتلة، واستولت على ملفات وممتلكات خاصة به.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت أيضاً منزل مديرة المركز رانيا الياس، ومنزل مدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري، واقتادتهما إلى مركز (يبوس) واستولت على ملفات وممتلكات خاصة، وأبلغتهم بأنهم موقوفون على "ذمة التحقيق".



كما اقتحم الاحتلال منزل مدير شبكة (شفق) داوود الغول، وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، وتفتيش منزل عائلته.