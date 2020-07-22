الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في حي الشياح بجبل المكبر جنوب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، منزلاً قيد الإنشاء في حي الشيّاح بجبل المكبر جنوب شرق القدس.



وأفادت مصادر في البلدة، بأن المنزل يعود للمواطن سيف الدين علي جمعة، ومساحته حوالي 90 متراً مربعاً، وأن جرافات الاحتلال هدمته بالكامل.