إسرائيل: لأول مرة.. تسجيل نحو 2000 إصابة بـ (كورونا) خلال يوم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1977 إصابة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 54663.



وأضافت الوزارة، أن مجموع الوفيات بـ (كوفيد- 19) وصل إلى 430 بعد وفاة 6 أشخاص منذ منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، وفق (i24News).



وحسب بيانات الوزارة، فإن 22920 شخصاً، تماثلوا للشفاء حتى الآن، ليبقى هناك 31313 حالة نشطة، بينها 663 مصاباً يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع الآخرون للعلاج في منازلهم، وفي الفنادق التي أعدت لمصابي (كورونا).