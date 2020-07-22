عاجل

  • البردويل: مهرجان غزة سيعقد قبل العيد وسيشارك به الأمم المتحدة والجامعة العربية ورؤساء دول

شؤون فلسطينية

صور: المباحث العامة تضبط شبكة تزوير عملات نقدية بقطاع غزة

صور: المباحث العامة تضبط شبكة تزوير عملات نقدية بقطاع غزة
العملات المزورة
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت المباحث العامة بالشرطة، أمس الثلاثاء، شبكة لتزوير العملات النقدية داخل ثلاث وُرش في قطاع غزة.

وأفاد المقدم رائد البنا مدير مباحث محافظة شمال القطاع، إن معلوماتٍ وردت إليهم تفيد بتورط أحد الأشخاص في تزوير العملات النقدية، وتمريرها على المواطنين.

وقال البنا، إنه بعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من المعلومة بالتعاون مع التحري المركزي، تم استصدار إذن من النيابة لتفيش ورشة حدادة يملكها المواطن (خ، ز) 41 عاماً، من بلدة جباليا شمال القطاع، حيث تم ضبط عدد من القطع النقدية المزورة و"مكبس"، وإحالة المواطن المذكور للتحقيق.

وأضاف أنه وخلال التحقيق مع المواطن المذكور أقرّ باشتراكه مع أشخاص آخرين في تصنيع العملات النقدية المزورة، داخل ثلاث ورش أخرى في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بخانيونس (جنوب) ومشروع بيت لاهيا (شمال)، وحي الزيتون بمدينة غزة.

ولفت البنا إلى أنه تم تفتيش تلك الأماكن خلال اليومين الماضيين – وفق الإجراءات القانونية -، وضبط عدد من ماكينات تصنيع القطع المعدنية وطلائها، ومكابس، وقوالب معدنية، وموازين دقيقة خاصة بالعملات.

وبيّن أنه تم ضبط قرابة 50 ألف قطعة عملة معدنية مُزورة من فئة (1 شيكل) و(2 شيكل) داخل الورش المذكورة، كانت مُعدة للتداول في السوق المحلية.

وأضاف: "تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين مُتهمين بالاشتراك في عمليات التزوير، وهم: (م، ن) 38 عاماً، و(ع، ع) 35 عاماً، و(ي، ش) 58 عاماً".

وأشار إلى ضبط 45 ورقة نقدية مزوّرة فئة 100 دولار أمريكي، بحوزة الأشخاص الموقوفين.

وأكد البنا أنه تمت إحالة الموقوفين، والقطع والأدوات المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، وفق الأصول.



أخبار ذات صلة

البردويل: مهرجان غزة سيعقد قبل العيد وسيشارك به الأمم المتحدة والجامعة العربية ورؤساء دول

البردويل: مهرجان غزة سيعقد قبل العيد وسيشارك به الأمم المتحدة والجامعة العربية ورؤساء دول

مستوطنون يواصلون العمل للاستيلاء على ساحات المسجد الإبراهيمي

مستوطنون يواصلون العمل للاستيلاء على ساحات المسجد الإبراهيمي

خالد: لسنا بحاجة لدولة واحدة نحن نريد ممارسة حقنا بتقرير المصير

خالد: لسنا بحاجة لدولة واحدة نحن نريد ممارسة حقنا بتقرير المصير

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

خبير اقتصادي: 45 ألفاً فقدوا عملهم بسبب (كورونا) ومعدل الفقر وصل 53% بغزة

خبير اقتصادي: 45 ألفاً فقدوا عملهم بسبب (كورونا) ومعدل الفقر وصل 53% بغزة

الاحتلال يُخطر بهدم ووقف العمل في مساكن جنوب الخليل

الاحتلال يُخطر بهدم ووقف العمل في مساكن جنوب الخليل

داخلية غزة: وفاة نزيل بمستشفى (ناصر) محكوم بالإعدام على خلفية تخابر

داخلية غزة: وفاة نزيل بمستشفى (ناصر) محكوم بالإعدام على خلفية تخابر

النخالة يستقبل السفير الفلسطيني في بيروت تأكيد على وحدة الموقف

النخالة يستقبل السفير الفلسطيني في بيروت تأكيد على وحدة الموقف

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون العمل للاستيلاء على ساحات المسجد الإبراهيمي

مستوطنون يواصلون العمل للاستيلاء على ساحات المسجد الإبراهيمي

خالد: لسنا بحاجة لدولة واحدة نحن نريد ممارسة حقنا بتقرير المصير

خالد: لسنا بحاجة لدولة واحدة نحن نريد ممارسة حقنا بتقرير المصير

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

الاحتلال يُخطر بهدم ووقف العمل في مساكن جنوب الخليل

الاحتلال يُخطر بهدم ووقف العمل في مساكن جنوب الخليل

هيئة الأسرى: 130 يوماً على عزل الأسير عمر خرواط

هيئة الأسرى: 130 يوماً على عزل الأسير عمر خرواط

جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين.. وإصابة جندي بالعيساوية

جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين.. وإصابة جندي بالعيساوية

غزة: حادثا سير نتج عنهما إصابة واحدة خلال 24 ساعة

غزة: حادثا سير نتج عنهما إصابة واحدة خلال 24 ساعة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتُداهم منزلاً

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتُداهم منزلاً

منوعات

هيفاء وهبي تحسم إحدى معاركها مع الوزيري

هيفاء وهبي تحسم إحدى معاركها مع الوزيري

شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به

شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به

قرار صادم من محمد رمضان بسبب ورثة أحمد زكي

قرار صادم من محمد رمضان بسبب ورثة أحمد زكي

شاروخان يغطي منزله في مومباي بـ&#34;البلاستيك&#34;.. هذا مايخشاه

شاروخان يغطي منزله في مومباي بـ"البلاستيك".. هذا مايخشاه

سخرية من حمو بيكا بعد تعثره في نطق هذا الاسم

سخرية من حمو بيكا بعد تعثره في نطق هذا الاسم

المطرب العالمي دريك يثير الجدل بغنائه بالعربية في أحدث أغانيه

المطرب العالمي دريك يثير الجدل بغنائه بالعربية في أحدث أغانيه

كاتبة فيلم &#34;العفاريت&#34; تكذب عماد محرم: &#34;بلاش عبط&#34;

كاتبة فيلم "العفاريت" تكذب عماد محرم: "بلاش عبط"

فنانة لبنانية تُعلن اعتزالها التمثيل

فنانة لبنانية تُعلن اعتزالها التمثيل

هل أُصيب الفنان السوري الفلسطيني أحمد رافع بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيب الفنان السوري الفلسطيني أحمد رافع بفيروس (كورونا)؟

هكذا علقت سما المصري لأول مرة من داخل السجن بعد أزمة &#34;الفيديوهات الإباحية&#34;

هكذا علقت سما المصري لأول مرة من داخل السجن بعد أزمة "الفيديوهات الإباحية"

عربي

الأزهر يُرحب بمقترح بريطاني لإلغاء مصطلح (الإرهاب الإسلامي)

الأزهر يُرحب بمقترح بريطاني لإلغاء مصطلح (الإرهاب الإسلامي)

العدل الإسبانية: مصر طلبت رسمياً تسليمها المقاول محمد علي

العدل الإسبانية: مصر طلبت رسمياً تسليمها المقاول محمد علي

ترامب ومحمد بن زايد يبحثان الشأن الليبي

ترامب ومحمد بن زايد يبحثان الشأن الليبي

الجيش المصري يُعلن مقتل 18 &#34;إرهابياً&#34; خلال إحباط هجوم بشمال سيناء

الجيش المصري يُعلن مقتل 18 "إرهابياً" خلال إحباط هجوم بشمال سيناء