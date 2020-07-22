أكاديمي تركي يُطالب بإزالة آثار "الفاحشة " من آيا صوفيا

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة (زمان)، أن أكاديميا تركيا متخصصا في التاريخ، دعا إلى ضرورة إزالة لوحات الفسيفساء والرمز داخل "أيا صوفيا"، واصفا إياها بأنها "آثار للفاحشة".



وقالت الصحيفة التركية وفق ما نقلته (روسيا اليوم) عنها، أن أبو بكر سوفو أوغلو، أستاذ التاريخ بجامعة سقاريا، غرّد قائلاً: "هل تجوز الفاحشة داخل الجامع؟ إن لم يتم إزالة تلك الآثار المسيحية سيصبح أيا صوفيا، الأمانة التي تركها السلطان الفاتح، أول جامع في العالم تعرض فيه الفاحشة، يجب إنهاء تراهات حماية الأصنام التي أزالها السلطان الفاتح، الذي تهينون أمانته بهذه الطريقة".



وكانت هيئة الشؤون الدينية التركية، قد أعلنت في وقت سابق أن الرموز والزخارف المسيحية الموجودة داخل "آيا صوفيا"، ستتخذ جراءات لحجبها خلال فترة الصلاة فقط.



وقال بيان لهذه الهيئة الدينية: إن "الرسومات في آيا صوفيا ليست عائقا أمام صحة الصلوات التي ستؤدى فيه، وبرفقة ذلك يجب تغطية هذه الرسومات أو تعتيمها أثناء أوقات الصلاة باستخدام وسائل مناسبة للتأكد من إمكانية أداء المسلمين صلواتهم بخشوع".



ولفت البيان إلى عدم وجود مانع من الناحية الدينية لافتتاح "آيا صوفيا" الذي يعتبر قيمة كبيرة للتراث الثقافي الإنساني والتاريخي أمام الزوار خارج أوقات الصلاة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة اتخاذ تدابير بشأن امتثال الزوار لآداب المسجد.



يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان تفقد "آيا صوفيا" أمس الأول قبل افتتاحه لصلاة الجمعة المقبلة.