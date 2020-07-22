عاجل

  • البردويل: مهرجان غزة سيعقد قبل العيد وسيشارك به الأمم المتحدة والجامعة العربية ورؤساء دول

شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون العمل للاستيلاء على ساحات المسجد الإبراهيمي

مستوطنون يواصلون العمل للاستيلاء على ساحات المسجد الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
يواصل مستوطنون العمل في تعزيز الاستيلاء على ساحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، يواصلون العمل في ساحات المسجد، من خلال تركيب حواجز حديدية في محيط المسجد، ضمن سياسات استيطانية تهويدية للمسجد.

وأقدم مستوطنون الأربعاء الماضي، على افتتاح "كافتيريا" خاصة بهم في ساحات المسجد الإبراهيمي، ويعمد العشرات منهم إلى ارتيادها، والشراء منها بهدف تكثيف وتثبيت تواجدهم في باحات المسجد.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أصدرت أمرًا بمصادرة أراضٍ من المسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف إنجاز مشروع تهويدي يشمل إنشاء مصعد ومسار خاص واستراحات لتسهيل اقتحام اليهود للمسجد.

ويأتي ذلك، بناء على تعليمات أصدرها وزير الحرب الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت مطلع الشهر الماضي، وتضمنت توجيهات بسرعة إنجاز المشروع، الذي يشمل إنشاء موقف للسيارات ومصعد ومسارات تخدم المقتحمين للمسجد.

وسبق أن حصل المخطط على مصادقة السلطات القضائية، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس.

 ويهدد المشروع الاستيطاني، بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي، وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل، ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

وكانت السلطة الفلسطينية، قد وقعت اتفاقية مع الاحتلال عام 1997م عرفت بـ"بروتوكول إعادة الانتشار"، ووافقت بموجبها على تقسيم الخليل القديمة إلى قسمين، يحتفظ فيهما الاحتلال بجميع المسؤوليات والصلاحيات، وهي المنطقة التي يقع فيها المسجد الإبراهيمي.

ويسيطر الاحتلال على 60 % من مساحة المسجد؛ ولا يسمح للفلسطينيين بدخوله، إلا بعد إجراءات أمنية مشددة على مداخله، كما يمنع رفع الأذان في أوقات عديدة بذريعة إزعاج المستوطنين داخل البلدة القديمة.

ويفرض الاحتلال الإغلاق الشامل على المسجد الإبراهيمي ومحيطه في الأعياد اليهودية؛ ويسمح للمستوطنين بإقامة صلواتهم واحتفالاتهم دون أي عوائق؛ ما انعكس سلبًا على السياحة الدينية للمسجد، وفي البلدة القديمة، بفعل الإجراءات المشددة التي يفرضها الاحتلال على زوار المسجد من المسلمين.

واستولت سلطات الاحتلال على القسم الخلفي من المسجد الإبراهيمي لصالح المستوطنين بعد تنفيذ المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرة بحق المصلين في المسجد فجر 25 شباط/ فبراير 1994، وهي المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 29 فلسطينياً، وإغلاق قلب الخليل المتمثل في البلدة القديمة حتى اليوم.

أخبار ذات صلة

البردويل: مهرجان غزة سيعقد قبل العيد وسيشارك به الأمم المتحدة والجامعة العربية ورؤساء دول

البردويل: مهرجان غزة سيعقد قبل العيد وسيشارك به الأمم المتحدة والجامعة العربية ورؤساء دول

صور: المباحث العامة تضبط شبكة تزوير عملات نقدية بقطاع غزة

صور: المباحث العامة تضبط شبكة تزوير عملات نقدية بقطاع غزة

خالد: لسنا بحاجة لدولة واحدة نحن نريد ممارسة حقنا بتقرير المصير

خالد: لسنا بحاجة لدولة واحدة نحن نريد ممارسة حقنا بتقرير المصير

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

خبير اقتصادي: 45 ألفاً فقدوا عملهم بسبب (كورونا) ومعدل الفقر وصل 53% بغزة

خبير اقتصادي: 45 ألفاً فقدوا عملهم بسبب (كورونا) ومعدل الفقر وصل 53% بغزة

الاحتلال يُخطر بهدم ووقف العمل في مساكن جنوب الخليل

الاحتلال يُخطر بهدم ووقف العمل في مساكن جنوب الخليل

داخلية غزة: وفاة نزيل بمستشفى (ناصر) محكوم بالإعدام على خلفية تخابر

داخلية غزة: وفاة نزيل بمستشفى (ناصر) محكوم بالإعدام على خلفية تخابر

النخالة يستقبل السفير الفلسطيني في بيروت تأكيد على وحدة الموقف

النخالة يستقبل السفير الفلسطيني في بيروت تأكيد على وحدة الموقف

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون العمل للاستيلاء على ساحات المسجد الإبراهيمي

مستوطنون يواصلون العمل للاستيلاء على ساحات المسجد الإبراهيمي

خالد: لسنا بحاجة لدولة واحدة نحن نريد ممارسة حقنا بتقرير المصير

خالد: لسنا بحاجة لدولة واحدة نحن نريد ممارسة حقنا بتقرير المصير

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

الاحتلال يُخطر بهدم ووقف العمل في مساكن جنوب الخليل

الاحتلال يُخطر بهدم ووقف العمل في مساكن جنوب الخليل

هيئة الأسرى: 130 يوماً على عزل الأسير عمر خرواط

هيئة الأسرى: 130 يوماً على عزل الأسير عمر خرواط

جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين.. وإصابة جندي بالعيساوية

جيش الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين.. وإصابة جندي بالعيساوية

غزة: حادثا سير نتج عنهما إصابة واحدة خلال 24 ساعة

غزة: حادثا سير نتج عنهما إصابة واحدة خلال 24 ساعة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتُداهم منزلاً

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتُداهم منزلاً

منوعات

هيفاء وهبي تحسم إحدى معاركها مع الوزيري

هيفاء وهبي تحسم إحدى معاركها مع الوزيري

شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به

شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به

قرار صادم من محمد رمضان بسبب ورثة أحمد زكي

قرار صادم من محمد رمضان بسبب ورثة أحمد زكي

شاروخان يغطي منزله في مومباي بـ&#34;البلاستيك&#34;.. هذا مايخشاه

شاروخان يغطي منزله في مومباي بـ"البلاستيك".. هذا مايخشاه

سخرية من حمو بيكا بعد تعثره في نطق هذا الاسم

سخرية من حمو بيكا بعد تعثره في نطق هذا الاسم

المطرب العالمي دريك يثير الجدل بغنائه بالعربية في أحدث أغانيه

المطرب العالمي دريك يثير الجدل بغنائه بالعربية في أحدث أغانيه

كاتبة فيلم &#34;العفاريت&#34; تكذب عماد محرم: &#34;بلاش عبط&#34;

كاتبة فيلم "العفاريت" تكذب عماد محرم: "بلاش عبط"

فنانة لبنانية تُعلن اعتزالها التمثيل

فنانة لبنانية تُعلن اعتزالها التمثيل

هل أُصيب الفنان السوري الفلسطيني أحمد رافع بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيب الفنان السوري الفلسطيني أحمد رافع بفيروس (كورونا)؟

هكذا علقت سما المصري لأول مرة من داخل السجن بعد أزمة &#34;الفيديوهات الإباحية&#34;

هكذا علقت سما المصري لأول مرة من داخل السجن بعد أزمة "الفيديوهات الإباحية"

عربي

الأزهر يُرحب بمقترح بريطاني لإلغاء مصطلح (الإرهاب الإسلامي)

الأزهر يُرحب بمقترح بريطاني لإلغاء مصطلح (الإرهاب الإسلامي)

العدل الإسبانية: مصر طلبت رسمياً تسليمها المقاول محمد علي

العدل الإسبانية: مصر طلبت رسمياً تسليمها المقاول محمد علي

ترامب ومحمد بن زايد يبحثان الشأن الليبي

ترامب ومحمد بن زايد يبحثان الشأن الليبي

الجيش المصري يُعلن مقتل 18 &#34;إرهابياً&#34; خلال إحباط هجوم بشمال سيناء

الجيش المصري يُعلن مقتل 18 "إرهابياً" خلال إحباط هجوم بشمال سيناء