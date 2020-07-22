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دولي

زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب شواطئ فيجي

زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب شواطئ فيجي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة الرصد الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال قوته 6,1 على مقياس (ريختر) قبالة شواطئ جزيرة فيجي في المحيط الهادئ.

ولم ترد حتى اللحظة، أنباء عن وقوع موجات تسونامي أو عن أضرار بشرية أو مادية، وفق ما نقله (روسيا اليوم). 

وفيجي هي دولة جزرية في ميلانيزيا في جنوب المحيط الهادئ، وتبعد نحو 2000 كلم شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وأقرب جاراتها هي فانواتو إلى الغرب، وكاليدونيا الجديدة التابعة لفرنسا إلى الجنوب الغربي، وكرماديك التابعة لنيوزيلندا إلى الجنوب الشرقي، وتونغا إلى الشرق، وواليس وفوتونا التابعة لفرنسا وساموا إلى الشمال الشرقي وتوفالو إلى الشمال.

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