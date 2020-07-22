أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

وجاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.





جزر: 2 شيكل.



ليمون: 1ك = 4 شواكل.



أسعار الفواكه:



موز: لا يوجد



رمان: 4 شواكل.



تفاح: 5 شواكل.



سانتروزة: 4 – 5 شواكل.



خوخ أبو فروة: 4 شواكل.



و3ك = 10 شواكل.



خوخ ملس: 3ك = 10 شواكل.



تين: 6 – 7 شواكل.



عنب: 5 شواكل.



كيوي: 5 شواكل.



انجاص: 1ك = 4 – 5 شواكل.



مانجا تومي: 4 شواكل، و3ك = 10 شواكل.



مانجا شيلي: 6 شواكل.



مانجا مايا: 7 شواكل.



صبر (25 حبة) = 10 شواكل.



ذرة: 7 كوز = 5 شواكل.



شمام: 7- 8 ك = 10 شواكل.



بطيخ بدون بزر: 8 – 10 ك = 10 شواكل.



بطيخ قدوس: 10– 15 ك = 10 شواكل.



رام الله - دنيا الوطنلا تزال أسعار الخضروات والفواكه، اليوم الأربعاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.أسعار الخضروات:بامية: 5 – 6 شواكل.بامية مصرية: 4 شواكل.خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شواكل.خيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل.بندورة: 1ك = 1 شيكل.بصل: 8 ك = 10 شواكل.كوسا: 7 ك = 10 شواكل.باذنجان: 1ك = 1 شيكل.و3ك = 2 شيكل.بطاطا ثلاجات: 6 – 7 ك = 10 شواكل.بطاطا حلوة: 5 – 7 ك = 10 شواكل.لوبيا: 1ك = 4 شواكل.فاصوليا: 1ك = 3 شواكل.يقطين: 1ك = 3 شواكل.تومة (وقية): 3 شواكل.فلفل: 1ك = 1 شيكل.فليفلة: 1ك = 3 شواكل.