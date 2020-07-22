أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال أسعار الخضروات والفواكه، اليوم الأربعاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
وجاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.
أسعار الخضروات:
بامية: 5 – 6 شواكل.
بامية مصرية: 4 شواكل.
خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل.
بندورة: 1ك = 1 شيكل.
بصل: 8 ك = 10 شواكل.
كوسا: 7 ك = 10 شواكل.
باذنجان: 1ك = 1 شيكل.
و3ك = 2 شيكل.
بطاطا ثلاجات: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
بطاطا حلوة: 5 – 7 ك = 10 شواكل.
لوبيا: 1ك = 4 شواكل.
فاصوليا: 1ك = 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
تومة (وقية): 3 شواكل.
فلفل: 1ك = 1 شيكل.
فليفلة: 1ك = 3 شواكل.
جزر: 2 شيكل.
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
أسعار الفواكه:
موز: لا يوجد
رمان: 4 شواكل.
تفاح: 5 شواكل.
سانتروزة: 4 – 5 شواكل.
خوخ أبو فروة: 4 شواكل.
و3ك = 10 شواكل.
خوخ ملس: 3ك = 10 شواكل.
تين: 6 – 7 شواكل.
عنب: 5 شواكل.
كيوي: 5 شواكل.
انجاص: 1ك = 4 – 5 شواكل.
مانجا تومي: 4 شواكل، و3ك = 10 شواكل.
مانجا شيلي: 6 شواكل.
مانجا مايا: 7 شواكل.
صبر (25 حبة) = 10 شواكل.
ذرة: 7 كوز = 5 شواكل.
شمام: 7- 8 ك = 10 شواكل.
بطيخ بدون بزر: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
بطيخ قدوس: 10– 15 ك = 10 شواكل.
لا تزال أسعار الخضروات والفواكه، اليوم الأربعاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
وجاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.
أسعار الخضروات:
بامية: 5 – 6 شواكل.
بامية مصرية: 4 شواكل.
خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل.
بندورة: 1ك = 1 شيكل.
بصل: 8 ك = 10 شواكل.
كوسا: 7 ك = 10 شواكل.
باذنجان: 1ك = 1 شيكل.
و3ك = 2 شيكل.
بطاطا ثلاجات: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
بطاطا حلوة: 5 – 7 ك = 10 شواكل.
لوبيا: 1ك = 4 شواكل.
فاصوليا: 1ك = 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
تومة (وقية): 3 شواكل.
فلفل: 1ك = 1 شيكل.
فليفلة: 1ك = 3 شواكل.
جزر: 2 شيكل.
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
أسعار الفواكه:
موز: لا يوجد
رمان: 4 شواكل.
تفاح: 5 شواكل.
سانتروزة: 4 – 5 شواكل.
خوخ أبو فروة: 4 شواكل.
و3ك = 10 شواكل.
خوخ ملس: 3ك = 10 شواكل.
تين: 6 – 7 شواكل.
عنب: 5 شواكل.
كيوي: 5 شواكل.
انجاص: 1ك = 4 – 5 شواكل.
مانجا تومي: 4 شواكل، و3ك = 10 شواكل.
مانجا شيلي: 6 شواكل.
مانجا مايا: 7 شواكل.
صبر (25 حبة) = 10 شواكل.
ذرة: 7 كوز = 5 شواكل.
شمام: 7- 8 ك = 10 شواكل.
بطيخ بدون بزر: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
بطيخ قدوس: 10– 15 ك = 10 شواكل.
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