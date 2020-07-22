خبير اقتصادي: 45 ألفاً فقدوا عملهم بسبب (كورونا) ومعدل الفقر وصل 53% بغزة

الخبير الاقتصادي ماهر الطباع

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الخبير الاقتصادي، ماهر الطباع، من أن قطاع غزة "يمر بأسوأ أوضاع اقتصادية وإنسانية" خلال العقود الأخيرة، مشيراً إلى أن أزمة (كورونا) تسببت بفقدان الآلاف لعملهم.



وقال مدير العلاقات العامة بغرفة تجارة وصناعة غزة، في تصريحات للرسالة الاقتصادية: إن أزمة جائحة (كورونا) عمقت من الأزمات الاقتصادية في القطاع، نتيجة توقف الإنتاجية في بعض الأنشطة الاقتصادية، وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف الأنشطة، موضحاً أن ذلك تسبب في تعطل ما يزيد عن 45 ألف عامل خلال هذه الفترة، هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.



وأشار الطباع، إلى ارتفاع معدلات البطالة في القطاع، حيث بلغت 46% خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 211 ألف شخص، وهذه المعدلات تعد الأعلى عالمياً.



فيما سجلت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20- 29 في قطاع غزة لتصل إلى 72%.



وبالنسبة لمعدلات الفقر، أوضح أنها ارتفع إلى 53%، فيما بلغ معدل الفقر المدقع 33.8% مع العلم أن خط الفقر للأسرة التي تتألف من خمسة أفراد (بالغين اثنين وثلاثة أطفال) قد بلغ 2470 شيكلاً، وخط الفقر المدقع قد بلغ 1974 شيكلاً.